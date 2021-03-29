Yardımsever dede ve torunu 13 yılda 130 ton mavi kapak topladı

AA

+Sosyal medyada Türkiye'nin birçok ilinden 100 bini aşkın takipçisi bulunan "Dede torun mavi kapak" hesabının sahipleri Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş'a 2008 yılından bu yana 130 ton mavi kapak gönderildi.

Söz konusu mavi kapakları, geri dönüşüm firmalarına gönderen dede ve torunu, elde ettiklerin gelirle 465 engelli vatandaşı tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi içindeki son 3 ayda 600 çuval mavi kapak toplayan Halit Aydoğan ile Melike Sarıtaş, engellilere umut olabilme heyecanını yaşıyor.

Torun Melike Sarıtaş, AA muhabirine, hedeflerinin Türkiye'de ihtiyaç sahibi bulamadıkları güne kadar devam etmek olduğunu anlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapak alımlarını dedesinin yaşı dolayısıyla durdurduklarını dile getiren Sarıtaş, "Dedemin sağlığını riske atmamak için bir süre kapak alımını durdurmuş olsak da duyalı vatandaşlar kapak gönderimine devam etti. Kapakların umut olduğunu bilen bir kitle oluşturabildiğimiz için çok mutluyum." dedi.

- "En çok kapak İstanbul'dan geldi"

Sarıtaş, 2008 yılından bu yana 130 ton kapak topladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize her şehirden kapak desteği geliyor. Fakat İstanbul önde gözüküyor. Bugüne kadar 30 ton ile en çok kapak İstanbul'dan geldi. Mavi kapaklardan sandalye yapılıyor sananlar varmış. Bunu düzelteyim istiyorum. Mavi kapaklar dönüştürülerek tekrar plastik olarak kullanıma sunuluyor. Bir plastiğin doğada yüzyıllarca yok olmadığını düşünürsek, mavi kapakları toplayıp en azından tekerlekli sandalyeye dönüştüğünü bilerek doğayı korumaya destek verebilirsiniz. Dedem ile ben yeter ki birilerini umuda kavuşturalım, ellerimiz kirlensin ama yüreklerimiz kirlenmesin istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

- Mavi kapak gönderenlerin isimleri not ediliyor

Dede Halit Aydoğan ise gönderilen tüm mavi kapakların sahiplerinin isimlerini, iletişim bilgilerini bir deftere not ettiğini söyledi.

İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini ve torununa da bu sevgiyi aşıladığını dile getiren Aydoğan, şöyle konuştu:

"Bir insana umut olmak, onu mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu. Duyarlı insanlar sayesinde ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Herkesten Allah razı olsun. Bazen insanlar 'Kapaklar nereye gidiyor? Acaba bir hile hurda var mı bu işin içinde?' diyebilir. Bu nedenle de ilk günden bugüne hep defterime notlar aldım. Kim ne kadar kapak yollamış, bu kapaklar ne kadar para etmiş, yıllara göre sandalye fiyatlarına kadar not tuttum. Sağ olsun insanlarımız da torunumla bana güvendi ve desteklerini esirgemediler. Yürüyemeyen bir kişiyi tekerlekli sandalyeyle hareket etmesini görmek en büyük sevincimiz."