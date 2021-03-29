Yardımsever dede ve torunu 13 yılda 130 ton mavi kapak topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Yardımsever dede ve torunu 13 yılda 130 ton mavi kapak topladı

Eskişehir'de hayatını sürdüren Halit Aydoğan (74) ile torunu Melike Sarıtaş (18),2008 yılında sosyal medyada açtıkları "Dede torun mavi kapak" hesabı sayesinde bugüne kadar 130 ton mavi kapak toplayıp, elde ettikleri gelirle 465 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardımsever dede ve torunu 13 yılda 130 ton mavi kapak topladı
AA

+Sosyal medyada Türkiye'nin birçok ilinden 100 bini aşkın takipçisi bulunan "Dede torun mavi kapak" hesabının sahipleri Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş'a 2008 yılından bu yana 130 ton mavi kapak gönderildi.

Söz konusu mavi kapakları, geri dönüşüm firmalarına gönderen dede ve torunu, elde ettiklerin gelirle 465 engelli vatandaşı tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi içindeki son 3 ayda 600 çuval mavi kapak toplayan Halit Aydoğan ile Melike Sarıtaş, engellilere umut olabilme heyecanını yaşıyor.

Torun Melike Sarıtaş, AA muhabirine, hedeflerinin Türkiye'de ihtiyaç sahibi bulamadıkları güne kadar devam etmek olduğunu anlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapak alımlarını dedesinin yaşı dolayısıyla durdurduklarını dile getiren Sarıtaş, "Dedemin sağlığını riske atmamak için bir süre kapak alımını durdurmuş olsak da duyalı vatandaşlar kapak gönderimine devam etti. Kapakların umut olduğunu bilen bir kitle oluşturabildiğimiz için çok mutluyum." dedi.

- "En çok kapak İstanbul'dan geldi"

Sarıtaş, 2008 yılından bu yana 130 ton kapak topladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize her şehirden kapak desteği geliyor. Fakat İstanbul önde gözüküyor. Bugüne kadar 30 ton ile en çok kapak İstanbul'dan geldi. Mavi kapaklardan sandalye yapılıyor sananlar varmış. Bunu düzelteyim istiyorum. Mavi kapaklar dönüştürülerek tekrar plastik olarak kullanıma sunuluyor. Bir plastiğin doğada yüzyıllarca yok olmadığını düşünürsek, mavi kapakları toplayıp en azından tekerlekli sandalyeye dönüştüğünü bilerek doğayı korumaya destek verebilirsiniz. Dedem ile ben yeter ki birilerini umuda kavuşturalım, ellerimiz kirlensin ama yüreklerimiz kirlenmesin istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

- Mavi kapak gönderenlerin isimleri not ediliyor

Dede Halit Aydoğan ise gönderilen tüm mavi kapakların sahiplerinin isimlerini, iletişim bilgilerini bir deftere not ettiğini söyledi.

İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini ve torununa da bu sevgiyi aşıladığını dile getiren Aydoğan, şöyle konuştu:

"Bir insana umut olmak, onu mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu. Duyarlı insanlar sayesinde ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Herkesten Allah razı olsun. Bazen insanlar 'Kapaklar nereye gidiyor? Acaba bir hile hurda var mı bu işin içinde?' diyebilir. Bu nedenle de ilk günden bugüne hep defterime notlar aldım. Kim ne kadar kapak yollamış, bu kapaklar ne kadar para etmiş, yıllara göre sandalye fiyatlarına kadar not tuttum. Sağ olsun insanlarımız da torunumla bana güvendi ve desteklerini esirgemediler. Yürüyemeyen bir kişiyi tekerlekli sandalyeyle hareket etmesini görmek en büyük sevincimiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME