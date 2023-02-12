Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargı bu akşam var mı, yok mu? 12 Şubat 2023 TV yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı bu akşam TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin severler Yargı'nın bu akşam olup olmadığını sorguluyorlar. İşte 12 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve Yargı bu akşam neden yok? sorularının yanıtlarına ilişkin bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman?

    Yargı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi bu akşamki TV yayın akışında görülmüyor. Dizinin izleyicileri "Yargı bu akşam yok mu, neden yok?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgiler...
  • Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman?

    YARGI BU AKŞAM YOK MU?

    Yargı dizisi Kahramanmaraş depremi sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'de bu akşam Deprem Özel'Ne Oluyor?' Yayını ekranlara gelecek. Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman izleyici ile buluşacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 
  • Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman?

    12 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

    10:00 Son Durum

    13:00 6 Şubat Depremi

    14:00 Deprem Özel

    18:00 En Büyük Afet

    19:00 Kanal D Ana Haber

    20:00 Ne Oluyor?

    01:00 Deprem Bölgesinde Gece

    05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

     
  • Yargı bu akşam yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman?

    YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Olay yerinde Defne’nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz’ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin’in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir. 

    “Ölü gelin” davasında bir an önce çözüme kavuşmak, Defne’yi bulmak açısından da çok önemlidir. Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.  

    Dava dosyasına dahil olan Çetin’in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin’in ilişkisine olur.

    Çınar’ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.

    Şimdiye kadar mevzu “sevdiklerini korumak” olunca her türlü yolun yürünebileceğine inanan Ceylin, Ilgaz’ın en büyük destekçisidir, ancak Defne’yi bulmak hiç kolay olmayacaktır. Karşılarında tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir çete vardır, Ilgaz Defne’yi kurtarmak adına büyük bir ikilemin içine düşer.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.