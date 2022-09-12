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Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler güven tazeledi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler 4 yıllığına yeniden 4. Ceza Dairesi başkanı seçildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler güven tazeledi
Ziya Dinler güven tazeledi
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HABERTURK.COM

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler güven tazeledi. Dinler; tek aday olarak girdiği seçimde; 4 yıllığına yeniden 4. Ceza Dairesi başkanı seçildi.

Dinler’in görev süresinin dolması nedeniyle; Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Dinler’in tek aday olarak girdiği seçimde; 314 Yargıtay üyesi oy kullandı. 236 üyenin desteğini alan Dinler; yeniden Yargıtay 4. Ceza Dairesi başkanı seçildi. Dinler; 4 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

ZİYA DİNLER KİMDİR? 

1967’de Karaman’da dünyaya gelen Dinler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra askerliğini asteğmen olarak yaptı. İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Dinler, sırasıyla İdil/Şırnak, Ağaçören/Aksaray, Yenice/Çanakkale, Küçükçekmece/İstanbul, İstanbul, Zonguldak, Tekirdağ ve Bakırköy Hakimliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Dinler, 2018’de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda Yargıtay 18. Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 2020’de verdiği kararla Yargıtay 18. Ceza Dairesi ile Yargıtay 4. Ceza Dairesi birleşti. Buna göre Dinler, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı oldu. Görev süresi tamamlanan Dinler, 12 Eylül 2022’de ikinci kez Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. İngilizce bilen Dinler, evli ve bir çocuk babası…

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