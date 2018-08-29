Yargıtay kararı bozdu

Habertürk Muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, üniversite mezunu olan 27 yaşındaki Anna S., Özbekistan'dan çalışmak ve yeni bir hayat kurmak için Türkiye'ye geldi. Burada bir barda çalışan Salih A. ile tanıştı. Arkadaş oldular. 2015 yılında aralarında çıkan bir tartışma kavgaya dönüştü. Mutfaktan aldığı bıçakla Salih A.'yı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.



BANA ŞİDDET UYGULUYORDU



Sanık Anna S., mahkemedeki ifadesinde, Salih ile 3 yıldır tanıştığını ve kendisine şiddet uyguladığını, para karşılığında fuhuş yaptırdığını ve kazandığı parayı da zorla kendisinden aldığını öne sürdü. Olay günü Özbekistan'a dönmek istediğini söyleyince Salih'in kendisini sokak ortasında dövdüğünü eve geldiğinde boğazını sıktığını, bıçakla üzerine yürüdüğünü kendisini korumak için itince Salih'in yaralandığını öne sürdü.



7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme, sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini dair dosyada delil bulunmadığını, sanığın kastının yaralamaya yönelik olduğu, meydana gelen ölüm sonucunu istemediği kanaatine vararak Anna S.'yi "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



YARGITAY 'CEZA AZ' DEDİ



Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığın kullandığı bıçak, hedef alınan vücut bölgesi ve darbenin şiddetine göre sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

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