Yargıtay Başkanı Akarca'dan Erdoğan'a veda ziyareti
Yargıtay Başkanlığı görevini devreden Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Giriş: 15.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan Akarca ile bir araya geldi.
*Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.
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