Yargıtay Başkanı Cirit, Kayseri'de

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Kayseri Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yemek verildi. Bir düğün salonunda verilen yemeğe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Cavit Dursun ve davetliler katıldı.
Yemekte bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yargının en üstünde birbiriyle her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde görüşen, konuşan, sorunlara ortak çözümler arayan bir anlayış hakim olmamıştı. Ben bu ortamı sağladıkları için Yargıtay başkanımıza en içten dileklerimi sunuyorum. Ne zaman ‘Bir sıkıntımız var başkanım’ desek ‘Çözelim’ dedi. Biz hep birlikte sorunları çözebiliriz. Bazıları kavga etmemizi istese de kavga ederek değil, konuşarak ve birbirimizle diyalog içerisinde ortak aklı oluşturarak sorunları çözeceğiz. Ben Türkiye’nin başaracağına inanıyorum. Türkiye’nin başarısında da özellikle siz değerli meslektaşlarımızın lokomotif görev yapacağına inancım tamdır" dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da, konuşmasında, "Gerçekten yargının kurucu unsurlarından birisi olan savunma mesleğini icra eden avukatlar, iddia ve karar mekanizmasında adaletin gerçekleşmesi hususunda en önemli fonksiyonu icra etmektedirler. Bağımsız ve tarafsız bir yargının, hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin hayata geçirilmesinde de en önemli rolü oynayan meslek grubu savunmayı temsil eden Barolar mensubu olan avukatlar olduğuna yürekten inanıyorum. Adalet hizmetinin gerçekleştirilmesinin en önemli teminatlarından olan avukatlarımızın mesleki koşullarının çok daha iyi hale getirilmesi için Türkiye Barolar Birliği Başkanı’mızın çok büyük bir gayret gösterdiğine bizler tanıklık etmekteyiz. Yargıtay Başkanımızla, Adalet Bakanımızla birlikte kendilerine her konuda yardımcı olma arzusu içerisindeyiz. Demokrasinin, hukuk devletinin ve adaletin güçlü bir şekilde yeniden tesisi için barolarımızın ve Türkiye Barolar Birliği'nin bu bu çabalarına gönülden destek veriyoruz" şeklinde konuştu.
Daha iyi bir yargı sistemine doğru güvenle ilerleyebilmek için kamuda güven oluşturulması gerektiğini dile getiren Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, şunları söyledi:
"Yargının kurucu unsurundan biri olan avukatlık mesleğini icra eden çok değerli meslektaşlarımın taşıdıkları yüksek sorumluluk bilinci adaletin en önemli güvencelerinden biri olmuştur. Adalete ilişkin her konu toplumun meşru ilgi alanı içinde olup toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ile kurulan ve yaşatılan bir yargı sisteminin daha iyi işleyeceği ve daha iyi sonuçlar doğuracağı açıktır. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi evrensel ilkelerin başarılı olması ve bu değerler sisteminin işlemesi için hepimize önemli görevler düşmektedir. Daha iyi bir yargı sistemine doğru güvenle ilerleyebilmemiz, toplumu yakından ilgilendiren meseleleri kamuoyu önünde şeffaf ve ön yargısız bir ortamda tartışabilmemize ve toplumda güven oluşturmamıza bağlıdır. Yargı sisteminin en önemli güvencelerinden birisi olan avukatların adaletin gerçekleştirilmesinde taşıdıkları sorumluluk bilincinin bundan sonra da devam edeceğine ilişkin sarsılmaz inancımla 5 Nisan Avukatlar Günü’nde büyük fedakarlıklarla ifa ettiniz görevleriniz de başarılar diliyorum."
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