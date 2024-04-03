Yargıtay Başkanı, seçimin 14. turunda da belirlenemedi

Yargıtay'da seçim süreci devam ediyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 14. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 13 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 14. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 22 boş oy kullanıldı, oylardan 77'si de geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 15. tur oylamayla devam ediliyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR? Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak bu alanda eğitim aldı.

Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevlerini üstlendi. Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapan Şentürk, ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Yargıtay'daki kariyeri boyunca önemli görevlerde bulunan Şentürk, aynı zamanda dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de üstlendi. 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen ve halen bu görevini sürdürürken Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

14'ÜNCÜ TURDA ŞENTÜRK VE KERKEZ YARIŞACAK Yargıtay Başkanlığı 13'üncü turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. 332 Yargıtay üyesinin oy kullandığı seçimde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 103, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Ayrıca 12 oy geçersiz sayıldı. Anayasaya göre, salt çoğunluk sağlanamadığı için yarın 14'üncü tur oylamada en yüksek oy alan 2 aday arasından seçim yapılacak. Buna göre, 14'üncü turda, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

ÖMER KERKEZ KİMDİR? 1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'da tamamladı. Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulunmuştur. Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi. 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getiriyor.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır. MEHMET AKARCA KİMDİR? Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 1963 tarihinde Şirvan'da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitiren Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yaptı. İzmir'de hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.