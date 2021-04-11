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HaberlerGündem3. SayfaYargıtay Cumhuriyet Savcısı, kazada yaralandı - Haberler
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya, kazada yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ve 3 yakını yaralandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, kazada yaralandı - Haberler
DHA

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

DHA'nın haberine göre kazada, sürücü Kaya ile birlikte otomobilde bulunan kayınbabası İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile oğlu Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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