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Yargıtay, darbe girişiminde İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgali davasında, 20 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, darbe girişiminde İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi
Yargıtay'dan TRT binasını işgal davasında karar
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AA

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin, 19 Ocak 2018'de, sanıklar hakkında verdiği kararı, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onadı.

Daire ayrıca eski binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını da uygun buldu.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin "Anayasa'yı ihlal suçuna yardımı" oluşturacağına hükmetti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozdu.

Çağmar'ın erlere yönelik, "Sakın kimseye ateş etmeyin, çok büyük dalavere dönüyor, haberimiz yok. Bir oyun içerisindeyiz. Kimseye bir şey yapmayın, vatandaşa ateş etmeyin." şeklinde beyanlarda bulunduğu ifade edilen bozma gerekçesinde, darbeye teşebbüs fillinin icrai hareketleri devam ederken emrindeki askerlere verdiği talimatlar da dikkate alınarak, Çağmar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 36 ve 41'inci maddesindeki "gönüllü vazgeçme" hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması gerektiği kaydedildi.

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