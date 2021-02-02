Yargıtay eski tuğgeneral Topuç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasını onadı

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmetti. Daire kararında, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu vurgulandı.
Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma eski komutanı tuğgeneral Topuç, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevli olduğu Afganistan'dan kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine geçmişti.
Milli İstihbarat Teşkilatının harekete geçmesi üzerine Dubai'deki havalimanında yakalanan Topuç, Türkiye'ye getirilmişti.
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Topuç'a, 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilmiş, istinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, mahkeme kararını hukuka uygun bulmuştu.
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