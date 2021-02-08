Yargıtay eski tümgeneral Bakır'a FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı

Darbe girişiminin ardından Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Bakır, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmederek, yerel mahkemenin FETÖ üyeliğinden verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı.
Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu vurgulandı.
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