Yargıtay, Gültan Kışanak'ın

AA

Kışanak hakkında, 16 Mayıs 2012'de Ağrı Patnos'ta düzenlenen basın açıklaması sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan dava açıldı.

Patnos Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Gültan Kışanak'ın beraatine karar verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Dairenin kararında, Kışanak'ın basın açıklaması sırasında, "...Sayın Öcalan, yaşamını yitiren gerillalar..." ve "...Bu halk, önderinin özgürlük mücadelesi ile kendisinin özgürlük mücadelesini birbirinden ayırmayacak kadar bilinçlidir." şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Kararda, Kışanak'ın sözlerinin, 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. madesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik de dikkate alınarak, kamera kayıt çözüm tutanağı içeriğine göre incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Dairenin kararında, söylenen sözlerin bir bütün olarak "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek şekilde sözler" olup olmadığı tartışılarak karar verilmesi gerektiği vurgulandı.

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrası, "Terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır." hükmünü içeriyor.