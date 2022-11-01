Yargıtay onadı! Orman yakan teröriste 25 yıl hapis! 0:00 / 0:00

AA

Yargıtay 3. Dairesi, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Nisan 2020'de Yakup Akman hakkında verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

25 YIL HAPİS CEZASI ONANDI AA'da yer alan habere göre buna göre, Akman'a, terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasının onanması kararlaştırıldı. Kararda, yargılama sürecinde bu suça ilişkin hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği, usul işlemlerinin kanunlara uygun olarak yapıldığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI BOZULDU Sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise bozuldu. Bozma kararında, sanık hakkında düzenlenen iddianamede bu suç yönünden açılmış bir kamu davasının bulunmadığı, bu suç yönünden usule uygun dava açıldıktan sonra yargılama yapılarak hüküm kurulması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.