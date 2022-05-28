Yargıtay o cezayı az buldu, kararı bozdu! 0:00 / 0:00

AA

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararına göre, Amasya'nın bir köyünde işlerini bitirdikten sonra ilçe merkezine gitmek isteyen 4 kişi, aynı araca binerek yola çıktı. Ön yolcu koltuğunda oturan sanığın evinden bir şey alacağını söylemesi üzerine sürücü, aracı eve götürdü. Bir süre sonra da sanık, elinde pompalı tüfekle gelerek araca bindi.

Araçtaki diğer kişilerin tüfeği boşaltması yönündeki uyarılarına rağmen gerekli kontrolleri yapmayan sanık, tüfekle oynamaya başladı. Bir süre sona tüfeği sürücüye doğrultan sanık, şaka yapmak istediği sırada silah patladı ve aracın sürücüsü başından vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından sanık hakkında kamu davası açıldı. Yargılama sonucu Amasya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan mahkumiyetine hükmetti. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Karara ilişkin yapılan temyiz istemi üzerine dava dosyası Yargıtay'a geldi. Dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, kararın oy birliğiyle bozulmasına hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, sanığın araçtaki diğer kişilerin bütün uyarılarına rağmen tüfeğin boş olduğunu düşünerek arkadaşına doğrulttuğu ve şaka yapmak için tetiğe bastığı ifade edildi.

Sanığın ne olursa olsun böyle davranmamakla yükümlü olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın neticeyi engellemeye yönelik herhangi bir çabası bulunmadığı gibi öngördüğü ölüm neticesinden olası kastla sorumlu tutulması suretiyle olası kastla öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek bilinçli taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre bilinçli taksirle öldürme suçunun cezası 9 yıla kadar hapis cezasını, olası kastla öldürmenin cezası ise 25 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.