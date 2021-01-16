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Çocuğa yeni eşin soyadı verilebilir mi?

Yeni eşinin soyadını çocuğuna vermek isteyen kadına Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yerel mahkeme tarafından talebi onaylanan kadının davası Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme böyle bir isteğin kabul edilemez olduğuna hükmetti. Gerekçe ise çok basitti, “Türk Hukuk sisteminde böyle bir uygulama yok” denildi. Cevap Yargıtay için çok net; yeni eşin soyadı çocuğa verilemez. Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberi...

YARGITAY REDDETTİ! Son dakika: Çocuğa yeni eşin soyadı verilebilir mi?
Çocuğa yeni eşin soyadı verilebilir mi?
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Sivas’ta yaşayan bir kadın eşiyle boşandıktan sonra çocuğunun velayetini aldı. Kadın yeni eşi ve çocuğu arasındaki soyadı farkının sorun teşkil ettiğini belirterek yerel mahkemeye başvurdu. V. Y.’den boşandığını ve G. Y. ile evlendiğini, boşandığı eşi ile ortak çocuklarının soyadının yeni eşiyle kendilerinden farklı olması nedeniyle sorun yaşadıklarını ve ilk evliliğinden olan çocuğunun soyadının değiştirilmesini talep etti.

YEREL MAHKEME ONAYLADI

Yerel mahkeme kadının talebini onayladı fakat dava Yargıtay’a taşındı. Yerel mahkeme talebi kabul etti. Sivas Aile Mahkemesi, velayeti alan kadının ilk evliliğinden olan çocuğa yeni evlendiği ikinci eşinin soyadını verebileceğine hükmetti ama son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay; "ortak çocuğun soyadı, yeni eşin soyadı ile değiştirilemez" dedi.

YARGITAY "HAYIR" DEDİ

Karar, Yargıtay tarafından kanuna aykırı bulunarak temyiz edildi ve oybirliğiyle reddedildi. Karar mahkemeye gönderildi. Sivas Aile Mahkemesi’nin soyadı verilebilir kararında direnmesi ihtimalinde ise dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşınacak.

ANNE KENDİ KIZLIK SOYADINI ÇOCUĞUNA VEREBİLİR

Çocuğa yeni evlenilen eşin soyadı verilemiyor ama çocuğun yararına olacaksa anneler kendi kızlık soyadlarını mahkeme kararıyla çocuklarına verebiliyorlar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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