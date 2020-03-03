AA

Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapıldı



- Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde en çok oyu alan ilk üç isim olan adaylardan Basri Bağcı, Bilgin Başaran ve Eyüp Sarıcalar arasından biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek üç isim belirlendi.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi ve başkanvekilliği görevini yürüten Recep Kömürcü'nün görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçimde adaylardan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıyken Yargıtay üyeliğine seçilen Basri Bağcı 174, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri iken Yargıtay üyeliğine seçilen Bilgin Başaran 79, Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar 47, Yargıtay 22'nci Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ise 32 oy aldı.

Böylece, Anayasa Mahkemesinin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar Bağcı, Başaran ve Sarıcalar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, en çok oyu alan ilk üç isim olan Bağcı, Başaran ve Sarıcalar arasından bir kişi Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Recep Kömürcü, Yargıtay 19'uncu Hukuk Dairesi üyesiyken 4 Aralık 2008'de Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.