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Survivor'da finalistler belli oluyor! 12 Haziran 2023 Survivor'da finale kimler kaldı?

Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın takipçileri "Survivor finale kimler kaldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2023 Survivor'da bu akşam yapılan SMS oylaması sonucunda iki yarışmacı adını finale yazdıracak. Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek olan yarı finalde Survivor finalistleri canlı yayında açıklanacak. İşte, 2023 Survivor finalistleri ile ilgili detaylar...

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  • YARI FİNAL GECESİ | 12 Haziran 2023 Survivor'da finalistler belli oluyor! Survivor finale kimler kaldı?

    Survivor'da son düzlüğe girildi. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılar büyük ödüle ve şampiyonluk unvanına sahip olmak için oylamaya çıkıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek yarı finalin ardından Survivor'da finalistler belli olacak. Peki Survivor'da finale kimler çıktı, hangi isimler finalist oldu? İşte, 2023 Survivor finalistlerine dair bilgiler...
  • YARI FİNAL GECESİ | 12 Haziran 2023 Survivor'da finalistler belli oluyor! Survivor finale kimler kaldı?

    SURVİVOR’DA SON 4’E KALAN İSİMLER

    Survivor'da son dörde kalarak adını yarı finale yazdıran isimler Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf oldu. 
  • YARI FİNAL GECESİ | 12 Haziran 2023 Survivor'da finalistler belli oluyor! Survivor finale kimler kaldı?

    SURVİVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

    Nefise ve Yusuf, İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu. Bu akşam ilk oylama Özgür ve Ertuğ arasında gerçekleştirilecek. Bu oylamanın ardından en yüksek oyu alan yarışmacı Nefise ve Yusuf ile bir oylamaya daha girecek ve aralarından iki kişi adını finale yazdıracak.
  • YARI FİNAL GECESİ | 12 Haziran 2023 Survivor'da finalistler belli oluyor! Survivor finale kimler kaldı?

    SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Survivor yarı finali 12 Hairan Pazartesi akşamı yani bugün yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.
  • YARI FİNAL GECESİ | 12 Haziran 2023 Survivor'da finalistler belli oluyor! Survivor finale kimler kaldı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Son ada konseyinde SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan oylama sonucu adaya ve yarı final hayaline veda eden isim Osman Can olmuştu. Buna göre; Osman Can Ural yarışmayı 5. olarak tamamladı. 
  • YARI FİNAL GECESİ | 12 Haziran 2023 Survivor'da finalistler belli oluyor! Survivor finale kimler kaldı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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