SURVİVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Nefise ve Yusuf, İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu. Bu akşam ilk oylama Özgür ve Ertuğ arasında gerçekleştirilecek. Bu oylamanın ardından en yüksek oyu alan yarışmacı Nefise ve Yusuf ile bir oylamaya daha girecek ve aralarından iki kişi adını finale yazdıracak.