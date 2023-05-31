Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, maçın başlangıcından bu dakikalara kadar aynı oyun disiplinini bozmadı ve dış atışlarda etkili olmaya devam etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden Hayes ve Pierre ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Montley'i iyi kullanıp, 25. dakikada farkı korumayı başardı: 48-59. Ennis'in asist ve sayılarıyla konuk ekibin baskısını kıran TOFAŞ, bitime 1 dakika kala farkı bir anda 5 sayıya (60-65) indirse de Fenerbahçe Beko Montley ve Biberoviç ile sayılar bularak final periyotuna 70-60 skor avantajıyla girdi.