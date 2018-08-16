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Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, herkesin yaptığı işi ve mesleğini sevmesi gerektiğine dikkati çekerek, sağlığının el verdiği sürecede kazmaya devam edeceğini vurguladı.

Mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya özen gösterdiğini ifade eden Özdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkasının kazısını gezdiğim zaman daha çok heyecanlanıyorum. Meslektaşımın kazısını gezince daha bir soru işaretleri oluyor. Kendi kazımda heyecanlanmadığım kadar başkasının kazısında heyecanlanıyorum. Çünkü bizim için artık rutin haline gelen bir şey. Kafamızda sorduğumuz soruları, o dönemde yerleşimle ilgili sorduğumuz sorunların yanıtlarını almak mutluluk verici. Her bir bilim dalı gibi arkeolojide gelişen bir bilim dalı. Benim öğrenciliğimde ki sorular, yöntemler bugün artık geçerli değil. Yeni sorular, yeni yöntemler, yeni bakış açıları gerektiriyor. Her şeyin zamanı değişiyor. İnsanın sürekli kendini yenilemesi gerekiyor. Ben de sürekli kendimi yenilemesem çağın gerisinde kalıyorum. Bizim 3 amacımız vardır. Bir yandan bilim yapmak, bir yandan yeni kuşak yetiştirmek, diğer bir yandan ise çıkardığımız bilgiyi toplumla paylaşmak, onların düşüncesini zenginleştirebilmektir."