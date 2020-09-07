GRAFİKLİ - Yarım asırlık şifa kapısının şehir hastanesine uzanan yolculuğu

AA

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınırken, tarihinde sayısız medeniyete de ev sahibi olan İstanbul yapılan sayısız yatırımla sağlığın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.

Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde hayata geçirilen ve ilk etabı tamamlanarak hizmete alınan yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle açıklanan sağlık üssü, bünyesinde barındırdığı özellikleriyle de göz dolduruyor.

- Deprem anında dahi operasyonel faaliyetler devam edecek

Dev kompleks, modern mimarisi, son teknolojiyle donatılmış alt yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olarak şifa dağıtmayı sürdürecek.

Hastanenin 1972'de hizmete alınan binası, yeni deprem yönetmeliğine uygun olmayışı, olası bir depremde de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için İPKB tarafından yeniden projelendirildi.

Önceki yapısında 50 bin 455 metrekarelik kapalı alana sahip olan hastane, yeni kompleksle birlikte 238 bin 924 metrekare kapalı alanda hizmet vermeyi sürdürecek.

Yeni kompleksin ilk etabında bulunan 385 adet izolatör, tüm fazların tamamlanmasıyla 503'e çıkarılacak. Bu sayede hastane, 8 şiddetindeki deprem anında ve sonrasında dahi hizmete devam edilebilecek.

Eski yapısında 430 araçlık otopark bulunan hastanenin yeniden inşası sonrasında, ilk etabında 15'i engelli olmak üzere 873, tüm fazların tamamlanmasıyla 36'sı engelli olmak üzere 1431 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

147 olan eski hastanedeki poliklinik sayısı, sağlık merkezinin birinci etabında 175'e yükselirken, bu sayı ikinci fazın da hizmete alınmasıyla 239'a ulaşacak.

Eski binasında 640 adetlik yatak kapasitesine sahip olan hastanede, dönüşümün ardından ilk etabında 786 yatakla hizmet verecek. Sağlık kompleksinin ikinci etabının tamamlanmasıyla bu sayı 1146'ya yükselecek.

- Yoğun bakım yatak kapasitesi iki katına çıkarıldı

Hastanenin önceki yapısında 86 olan yoğun bakım yatak sayısı, yeni binanın ilk etabıyla birlikte 96'ya ulaşırken, ikinci fazın tamamlanmasıyla 174'e çıkacak.

Ayrıca hastanedeki yoğun bakım odaları negatif basınç özelliğinde çalışabilirken, için iç havayı dış mekana vermeden dışarı atabilme özelliğine sahip. Bunun birlikte klima santralleriyle de bina içinde tamamen temiz hava kullanılabiliyor.

Yeni projeyle birlikte 21 olan ameliyathane sayısı, 28'e, 35 olan doğumhane sayısı ise 38'e yükseltilirken, 4-6 kişilik olan koğuş sistemli hasta odaları, otel konforunda sağlık hizmetinin alınabileceği en fazla iki kişilik odalara dönüştürüldü.

Ayrıca yeni hastane kompleksi enerjisinin yüzde 40'ını kendi doğalgaz enerji santralinde üretecek şekilde tasarlandı.

Öte yandan yeni sağlık tesisinin çatı üstünde son derece estetik mimariyle tasarlanmış EC135, EC145, A109 tipi helikopterlere hizmet verebilecek heliped dizayn edildi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi olarak hizmet verecek yeni kompleks, geri dönüşülebilir malzemeler kullanılarak tasarlanırken, cephe tasarımı enerji kayıplarını önleyecek, gün ışığından maksimumum faydalanılacak şekilde yapıldı.

Ayrıca yeni bina, yangın yönetmeliklerine uygun, son teknolojiyle üretilmiş yangın algılama sistemleri kullanılarak ve yangın otomasyon sistemi ile kontrolü sağlanacak şekilde tasarlandı. Hastane güvenliği ise binaya takılan 970 adet kamera ile sağlanıyor.