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        Haberler Gündem Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba 2024 (yarın) Ankara'da okul var mı, yok mu?

        Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba Ankara'da okul var mı?

        "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Düşen sıcaklıklar ve Türkiye'de yer yer kendini gösteren karlı havanın eğitimi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Ankara'da yarın karla karışık yağmur etkili olacak. Peki, yarın (10 Ocak Çarşamba) Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:55
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        Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etksini giriyor. Meteoroloji ve AKOM'un, Marmara ve İstanbul'da kar uyarısı ve sıcaklıkların 8-10 derece düşmesinin ardından yılın ilk karı İstanbul'da Beylikdüzü ilçesine yağdı. Trakya'da Tekirdağ ve Edirne'de de kar yağışıyla kentler beyaza büründü. Aynı şekilde yarın Ankara'da da karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba günü Ankara'da okul var mı? İşte, detaylar...

        2

        YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara'da 10 Ocak Çarşamba günü yani yarın karla karışık yağmur bekleniyor. Ancak yarın (için Ankara'da okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.

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        BUGÜN (9 OCAK SALI) ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Bugün 9 Ocak günü Ankara'da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde haberimize ekleme yapacağız.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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