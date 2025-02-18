Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde valilikler eğitime ara verildiğini yaptığı son dakika açıklaması ile duyuruyor. Bu kapsamda 19 Şubat Çarşamba günü okula gitmek durumunda olan öğretmen ve öğrenciler, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat okul var mı, ders var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 19 Şubat Çarşamba Ankara'da okulların durumu...
Soğuk havanın etkili olduğu illerde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını belirtti. Peki, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara'da okulların tatil olması durumumda valilikten gelecek açıklamayı haberimize ekleyeceğiz.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların;kıyı kesiminde yağmur,iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir.
Sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı bekleniyor.