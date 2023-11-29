YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 yarın Ankara'da okul var mı, Valilik açıkladı mı?

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 yarın Ankara'da okul var mı, Valilik açıkladı mı?

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Son günlerde Meteoroloji birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuyor. Olumsuz hava koşullarının en çok etkilendiği illerimizden biri de Ankara oldu. Başkent'in bazı bölgelerinde kar beklenirken gözler "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair güncel bilgiler...