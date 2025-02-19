Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. ediyor. Bu kapsamda Ankara'da yarın okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...