Yarın AVM'ler açık mı? 30 Ağustos AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri
Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle gününü AVM'de değerlendirmek isteyen vatandaşlar "30 Ağustos yarın AVM'ler açık mı, kaça kadar?" gibi soruların yanıtını ararken alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte 30 Ağustos AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...
Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün ve yarın AVM'lerin çalışma durumunu ve saatlerini merak ediyor. Peki, 30 Ağustos bugün AVM'ler açık mı, kaça kadar? İşte detaylar...
29 AĞUSTOS AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ağustos bugün AVM'lerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmayacak.
30 AĞUSTOS YARIN AVM'LER AÇIK MI?
30 Ağustos Salı alışveriş merkezleri açık olacak. AVM'lerin çalışma saatleri ise kendi aralarında değişiklik gösterebilmektedir.