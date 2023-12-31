Yarın bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi yarın banka işlemi yapacaklar dikkat!
Yarın bankalar açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olacak. Pazartesi günü bankalarda iş yapacaklar merak içerisinde "1 Ocak 2024 Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
Yılbaşı bu akşam kutlanacak. 1 Ocak, yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü yani yarın bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü yani yarın bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...
YARIN BANKALAR AÇIK MI?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.
Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü bankalar kapalı olacak.