15 Temmuz Perşembe günü ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bankada işi olan ve mobil bankacılık kullanmayan vatandaşlar 15 Temmuz'dan bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte 15 Temmuz banka mesai sitemi ile ilgili merak edilenler...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

Tüm resmi tatillerde olduğu gibi 15 Temmuz 2021'de de bankalar kapalı olacak.

15 Temmuz günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi 16 Temmuz'da hesaplara geçecek.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ