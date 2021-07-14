15 Temmuz Perşembe günü ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bankada işi olan ve mobil bankacılık kullanmayan vatandaşlar 15 Temmuz'dan bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte 15 Temmuz banka mesai sitemi ile ilgili merak edilenler...
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
Tüm resmi tatillerde olduğu gibi 15 Temmuz 2021'de de bankalar kapalı olacak.
15 Temmuz günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi 16 Temmuz'da hesaplara geçecek.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
|
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
|
SÜRE
|
AY
|
GÜN
|
YILBAŞI
|
1. GÜN
|
01 OCAK
|
CUMA
|
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
|
1 GÜN
|
23 NİSAN
|
CUMA
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
|
1/2 GÜN
|
12 MAYIS
|
ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
1. GÜN
|
13 MAYIS
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
2. GÜN
|
14 MAYIS
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
3. GÜN
|
15 MAYIS
|
CUMARTESİ
|
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
|
1 GÜN
|
19 MAYIS
|
ÇARŞAMBA
|
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI AREFESi
|
1/2 GÜN
|
19 TEMMUZ
|
PAZARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI
|
1. GÜN
|
20 TEMMUZ
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI
|
2. GÜN
|
21 TEMMUZ
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI
|
3. GÜN
|
22 TEMMUZ
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI
|
4. GÜN
|
23 TEMMUZ
|
CUMA
|
ZAFER BAYRAMI
|
1 GÜN
|
30 AĞUSTOS
|
PAZARTESİ
|
CUMHURİYET BAYRAMI
|
1,5 GÜN
|
28 EKİM
29 EKİM
|
PERŞEMBE
CUMA
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