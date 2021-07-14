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Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

Milli ve dini bayramların resmi tatil olarak kabul edildiği biliniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmi tatillerde hizmet vermemesi 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. 2016 Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişimi nedeniyle 15 Temmuz günü Demokrasi bayramı olarak kutlanıyor. Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

15 Temmuz Perşembe günü ülke genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bankada işi olan ve mobil bankacılık kullanmayan vatandaşlar 15 Temmuz'dan bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte 15 Temmuz banka mesai sitemi ile ilgili merak edilenler...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

Tüm resmi tatillerde olduğu gibi 15 Temmuz 2021'de de bankalar kapalı olacak.

15 Temmuz günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi 16 Temmuz'da hesaplara geçecek.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ CUMARTESİ​

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

12 MAYIS

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

13 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

14 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

15 MAYIS

CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

ÇARŞAMBA

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

 ​1 GÜN 15 TEMMUZ​ ​PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

19 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

20 TEMMUZ

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

21 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

22 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

23 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PERŞEMBE

CUMA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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