Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalması ile birlikte, borsanın durumunu da merak etmeye başladı. Resmi tatil statüsünde olan söz konusu tarihlerin yanı sıra Arefe Günü borsa açık mı, kapalı mı ve borsada işlem yapılabilecek mi gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik!