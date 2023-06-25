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Yarın borsa açık mı kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü Borsa İstanbul açık mı, tatil mi?

Kurban Bayramı için beklenen tarihin gelmesi ile birlikte hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de borsanın durumu oldu. Konuya ilişkin binlerce yatırımcı en çok; Arefe Günü borsa açık mı yoksa kapalı mı ve işlem yapılabilecek mi aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...

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  • Yarın borsa açık mı kapalı mı olacak? 26-27 Haziran 2023 arife günü Borsa İstanbul açık mı, tatil mi?

    Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalması ile birlikte, borsanın durumunu da merak etmeye başladı. Resmi tatil statüsünde olan söz konusu tarihlerin yanı sıra Arefe Günü borsa açık mı, kapalı mı ve borsada işlem yapılabilecek mi gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik!
  • Yarın borsa açık mı kapalı mı olacak? 26-27 Haziran 2023 arife günü Borsa İstanbul açık mı, tatil mi?

    AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

    Kurban Bayramı arefesi, yarım gün olduğu için Borsa İstanbul, 27 Haziran Salı günü saat 13:00'e kadar açık olacak.

    Yani, 26 Haziran tarihinde de borsa açık olacak.
  • Yarın borsa açık mı kapalı mı olacak? 26-27 Haziran 2023 arife günü Borsa İstanbul açık mı, tatil mi?

    BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

    Borsa İstanbul, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bu tarihlerde kapalı olacak.

    Borsa, 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
  • Yarın borsa açık mı kapalı mı olacak? 26-27 Haziran 2023 arife günü Borsa İstanbul açık mı, tatil mi?

    PTT ŞUBELERİ DE KAPALI OLACAK!

    Kurban Bayramı'nda borsaların yanı sıra tüm banka ve PTT şubeleri de kapalı olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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