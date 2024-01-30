Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava durumu: 31 Ocak 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt geneli hava nasıl olacak, yağmur yağışı var mı?

Yarın hava nasıl olacak? 31 Ocak 2024 yurt genelinde hava durumu Türkiye'de pek çok il yarın da yağışlı bir gün geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritasına göre; 31 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bu bağlamda "Yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Ocak 2024 yurt genelinde hava durumu... Habertürk Giriş: 30.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:41 facebook

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Türkiye'de kış kendisini hissettirmeye devam ediyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirmeye başladı ancak yağışlar yurt genelinde devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 31 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

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İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 31 OCAK YARIN HAVA NASIL OLACAK? İstanbul yarın yağışlı bir gün yaşayacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 8 dereceyi görürken; en düşük 4 derece olacak. Ankara ise yarın yağışsız bir gün yaşayacak. Başkent'te sıcaklıklar yarın -3 ile 5 derece arasında seyrederken; hava puslu olacak. İzmir'de hava sıcaklığı 3 ile 12 derece arasında değişirken kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.