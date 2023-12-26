Doğuda sis, batıda bahar! 27 Aralık yarın hava durumu nasıl?
Hava durumu yarın nasıl? Yılın son günlerinde İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesiminde güneşli ve nispeten sıcak hava etkili olurken yurdun doğusunda sis etkili oluyor. Peki, yarın hava durumu nasıl? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu yarın 27 Aralık raporu...
İstanbul ve batı illerinin geneleinde bahardan kalma günler etkili olurken yurdun doğusunda ise sisli hava etkili oluyor. Batı illerinde hava sıcaklıklarında yaşanan yükseliş sonrası gözler "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 26 Aralık Ankara İzmir ve İstanbul hava durumu...
ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
Bugün Ankara ve İzmir'de gün boyu sis etkili olurken İstanbul'da ise bulutlu hava etkisini sürdüremeye devam edecek. ÜÇ büyük şehirde de gün içerisinde yağış beklenmezken gece yarısından itibaren İzmir'de yağışın etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı
YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI BUGÜN NASIL?
Karadeniz'de 3 ila 7° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.