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        Yarın hava durumu nasıl? Onlarca il için kar uyarısı yapıldı! İstanbul'a kar yağacak mı?

        Yarın hava durumu nasıl? Bugün yurt genelinde birçok ilde kar ve yağmur etkili oluyor. Ancak yarın yağışlı hava Akdeniz ve Ege Bölgesi hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. Peki, 26 Ocak Perşembe yarın hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM hava tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:11
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        Yarın hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın yani 26 Ocak Perşembe Günü hava durumu raporu yayınlandı. Hava durumu raporuna göre yarın Akdeniz ve Ege Bölgesi hariç yurdun genelinde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilen detaylar...

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        YARIN HAVA DURUMU NASIL?

        Yarın yani 26 Ocak Pazartesii günü Akdeniz ve Ege Bölgesi hariç yurdun genelinde kar ve yağmur bekleniyor. Yağışların İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        İstanbul'da bugün olduğu gibi yarın da yağmur etkili olacak. Yağışların Cumartesi akşam saatlerinden itiberen karla karışık yağmura dönmesi Pazar günü ise İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

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        BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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