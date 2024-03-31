Yarın hava nasıl olacak? 1 Nisan'da yurt genelinde MGM'ye göre hava durumu!
Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliş göstermeye devam etiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayına girmemizle beraber 1 Nisan'da havanın nasıl olacağı belli oldu. Yer yer yağışlı ama sıcak geçen bir haftanın ardından vatandaşlar 1 Nisan Pazartesi havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, detaylar...
Türkiye yer yer yağışlı geçen bir haftanın ardından Nisan'a nasıl gireceğini merak ediyor. MGM tarafından açıklanan verilere göre bu hafta yurtta yağış beklenmiyor. İşte, 1 Nisan Pazartesi için yurt geneli ve İstanbul, Ankara, İzmir için hava durumu tahminleri...
1 NİSAN 2024 PAZARTESİ YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Türkiye, Pazartesi gününe hava sıcaklıklarında yükseliş yaşayarak başlayacak. MGM açıklamalarına göre yurdun doğusunda da batısında da güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü için yağış beklenmiyor.
1 NİSAN'DA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
Başkent Ankara'da 1 Nisan Pazartesi günü en düşük 13, en yüksek de 24 derece olması bekleniyor. Yazdan kalma bir gün yaşayacak olan Ankara'da yağış beklenmiyor.
İstanbul yer yer yağışlı geçen bir haftanın ardından 1 Nisan'da güneşli ve sıcak hava etkisine girecek. Termometrelerin en düşük 12, en yüksek 23 dereceyi gösrereceği İstanbul'da yağmur beklenmiyor.
İzmir ise Pazartesi günü yazdan kalma bir gün yaşayacak. En düşük 13 dereceyi görecek olan hava sıcaklığı gün içinde 30 dereceye kadar yükseliş gösterecek.