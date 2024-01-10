Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 11 Ocak Perşembe (yarın) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu nasıl, kar var mı?

Yarın hava nasıl olacak? Kar büyükşehirleri terk ediyor Karlı ve soğuk hava yurt genelinde kendini hissettirirken meteorolojinin beş günlük tahminlerine göre büyükşehirler birkaç günlüğüne güneşli havaya kavuşacak. Ancak kısa bir süre sonra karlı hava yeniden kendini gösterecek. Peki, yarın (11 Ocak Perşembe) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 08:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:21 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yarın hava nasıl olacak? Yurt genelinde haftaya oldukça soğuk ve yağışlı bir başlangıç yapıldı ancak yarın (11 Ocak) yer yer güneşli hava geri dönüyor. Doğu bölgesinde kar yağışı beklenirken, Batı tarafı birkaç günlüğüne karlı havaya veda ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 11 Ocak Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

2 Şurada Paylaş!







YARIN HAVA NASIL OLACAK? (11 OCAK PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? Ankara yarın itibarıyla karlı havadan çıkacak. Sıcaklıklar -3 ile 4 derece arasında değişse de 11 Ocak günü parçalı bulutlu da olsa yer yer güneş kendini gösterecek. İzmir de Ankara gibi karlı havayı geride bırakacak. 3 ile 10 derece arasında değişecek sıcaklıkların yanında parçalı bulutlu hava hakim olacak. İstanbul da kısa bir süre karlı havaya ara veriyor. 11 Ocak Perşembe günü şehir rahat bir nefes alarak, çok bultulu bir güne uynacak. Ancak karlı hava şehirden çok da uzaklaşmıyor çünkü Cuma ve Cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.