Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye hava durumu

        Bahar aylarına girdiğimiz bu zamanlarda Mart ayının 'kapıdan baktırır' yönünü hissedeceğiz çünkü havalar bir süre daha dengesiz ilerleyecek ve kıyafet seçimi konusu herkesi zorlayacak. İşte, 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt, meteorolojiden geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre haftalık hava tahmini belli oldu. Bundan yola çıkarak; yavaş yavaş Mart ayının yani baharın geliş sesini duymaya başlayacağımızı söyleyebiliriz. İşte, 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...

        2

        YARIN (12 MART SALI) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yarın hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında seyredecek.

        Ankara'da ise 12 Mart günü hava sisli. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıksa da sisli hava Başkent'teki yaşamı olumsuz etkileyebilir.

        İzmir ise gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlangıç yapacak. 20 derece civarında ölçülen sıcaklıklara rağmen hava kapalı olacak.

        3

        YARIN (12 MART SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın Türkiye'de birden fazla hava olayı görülecek. Marmara yağışlı, Karadeniz, Güney Doğu ve Akdeniz'in bir kısmı güneşli, kalan bölgeler ise sisli olacak. Ancak yine de yurt genelinde sıcaklıklar düşmeyecek ve bahar aylarının uzaktan da olsa esintisini hissedeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu