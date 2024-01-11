Yarın hava nasıl olacak? İşte 12 Ocak Cuma yurt genelinde hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? Türkiye yarın da soğukları yaşamaya devam edecek. 12 Ocak günü kar yağışı devam ederken, karın olmadığı iller yağmurlu bir güne uyanacak. Peki, yarın (12 Ocak Cuma) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar..
Yarın hava nasıl olacak? Türkiye kışı hissetmeye devam ederken, düşen sıcaklıklar bir süre daha devam edecek. Yurt genelinde dondurucu soğuklara, kar ve yağmur yağışı eşlik edecek. Peki, yarın (12 Ocak Cuma) hava nasıl olacak?İşte, 12 Ocak Cuma İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...
YARIN HAVA NASIL OLACAK? (12 OCAK CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
İstanbul yarın daha soğuk bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken kar yağışı yerini bulutlu havaya bırakacak.
Ankara da İstanbul gibi yağışsız bir güne geçiş yapıyor. Başkent'te sıcaklıklar yarın 0 ile 3 arasında seyredecek.
İzmir, diğer iki büyükşehirin aksine aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda kalmayacak. 4 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıkların olacağı İzmir'de yarın hava bulutlu.
YARIN (12 OCAK CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye soğukları hissetmeye devam ederken yarın yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Muş ve Bitlis için meteoroloji yoğun kar yağışı alarmı veriyor.