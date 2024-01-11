Yarın hava nasıl olacak? 12 Ocak 2024 Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? 12 Ocak 2024 Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? Türkiye kışı hissetmeye devam ederken, düşen sıcaklıklar bir süre daha devam edecek. Yurt genelinde dondurucu soğuklara, kar ve yağmur yağışı eşlik edecek. Peki, yarın (12 Ocak Cuma) hava nasıl olacak?İşte, 12 Ocak Cuma İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

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YARIN HAVA NASIL OLACAK? (12 OCAK CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın daha soğuk bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken kar yağışı yerini bulutlu havaya bırakacak.

Ankara da İstanbul gibi yağışsız bir güne geçiş yapıyor. Başkent'te sıcaklıklar yarın 0 ile 3 arasında seyredecek.

İzmir, diğer iki büyükşehirin aksine aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda kalmayacak. 4 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıkların olacağı İzmir'de yarın hava bulutlu.