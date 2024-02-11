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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 12 Şubat 2024 Pazartesi yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

        Plan yapacaklar dikkat: Yarın hava nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi Türkiye geneli hava durumu

        Meteoroloji, 12 Şubat'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre; Yarın Türkiye'nin batısı yağışlı bir gün geçirecek. 12 Şubat Pazartesi günü diğer bölgeler ise yağışsız bir güne uyanacak. Karadeniz Bölgesi ise bahardan kalma bir gün yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Yarın (12 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:38
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının biraz azalmasıyla birlikte yağış etkili olacak. Ülkemiz genelinde ise hava sıcaklıklarının mevsin normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde haftanın ilk gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 12 Şubat 2024 Pazartesi Türkiye hava durumu...

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        12 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        Bir süredir güzel havanın tadını çıkaran İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında değişecek.

        Ankara'da ise hava çok bulutlu olacak. Başkent yarın ılık bir gün geçirecek ve termometroler en yüksek 16 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir'de yarın hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselecek. Kent genelinde hava sıcak olsa da yarın kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

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        Meteoroloji'nin 12 Şubat Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre; bir süredir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında olan Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneş kendini sonunda gösterecek. Yarın Ege ve Marmara Bölgesi'nde yağmur beklenirken; kalan bölgeler sakin bir gün geçirecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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