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        Haberler Gündem Güncel Yarın hava nasıl olacak? 13 Ocak (Cumartesi) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar veya yağmur yağacak mı?

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 13 Ocak Cumartesi hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Türkiye son zamanlarda kış soğuklarını yaşamaya başladı. Yarın belli iller dışında yurt genelinde parçalı bulutlu ancak soğuk bir gün yaşanacak. Peki, yarın (13 Ocak Cumartesi) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:06
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        Yarın hava nasıl olacak? Bir süredir etkisini gösteren karlı hava, kısa bir süreliğine de olsa etkisini kaybedecek. Hafta sonu ülke genelinde soğuk ama yağışsız olsa da bazı illerde yoğun kar yağışı da söz konusu. İşte, 13 Ocak Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

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        YARIN HAVA NASIL OLACAK? (13 OCAK CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

        İstanbul yarın soğuk ama yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyrederken gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak.

        İzmir de yarın yağışsız bir güne başlıyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından kendini gösterecek.

        Ankara'da yarın kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğuklar olacak. Eksi 3 ile 1 derece arasında değişen sıcaklıklara rağmen yarın herhangi bir yağış beklenmiyor.

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        YARIN (13 OCAK CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacağını söyleyebiliriz. Ancak Şırnak, Bitlis, Muş, Hakkari'de yoğun kar yağışı beklenirken; Karadeniz bölgesinde de kar yağışı olacak. Farklı hava durumlarına rağmen hafta sonu yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam edecek.

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        İSTANBUL'DA BUGÜN (12 OCAK CUMA) HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul bugün hareketli hava olaylarına seyirci olacak. Sabah saatlerinde bulutlu ve açık olan gökyüzü, öğleden sonra yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji tahminlerine göre saat 15.00'ten sonra da gece yarısına kadar karla karışık yağmur yağacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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