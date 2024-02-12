13 ŞUBAT SALI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İlkbahar esintilerinin geride kaldığı İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında değişecek.

Ankara'da ise hava yağışlı olacak. Başkent yarın ılık bir gün geçirecek ve termometroler en yüksek 15 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de diğer büyükşehirlerin kaderini yaşayacak ve sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Kent genelinde hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında seyredecek.