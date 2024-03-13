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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 14 Mart Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 14 Mart Perşembe hava durumu raporu

        Meteoroloji haftalık hava durumunu yayınladı. Bahar mevsimine yağmurlarla giriş yaptık ve rapora göre bir süre daha yağış hayatımızda olacak. Ancak havanın ılık olması, baharın seslerini uzaktan da olsa duymamızı sağlayacak. İşte, 14 Mart Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:42
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        Türkiye'de bir süredir yağışın ardı arkası kesilmiyor. Ancak meteorolojinin tahminine göre yurt bir süre daha yağmurlu olacak. İşte, meteorolojiye göre il il hava durumu raporu ile 14 Mart Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (14 MART PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yağmur kaldığı yerden devam ediyor. Sıcaklıklar 14 dereyece kadar çıksa da sağanak yağış hayatı olumsuz etkileyecek.

        Ankara da yağmura teslim olacak. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek.

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        YARIN (14 MART PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın neredeyse Türkiye'nin her noktasında yağış var. Bahar yağmurlarını yaşayacağımız günler bir süre daha devam edecek.

        Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Mersin ve Karaman; genel hava durumuna uymayarak, yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek.

        Sıcaklıklar ise illere göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 10 derece civarında seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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