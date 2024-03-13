Türkiye'de bir süredir yağışın ardı arkası kesilmiyor. Ancak meteorolojinin tahminine göre yurt bir süre daha yağmurlu olacak. İşte, meteorolojiye göre il il hava durumu raporu ile 14 Mart Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...