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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 15 Mart Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 15 Mart Cuma hava durumu

        Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Türkiye bir süre daha yağışlı havanın etkisinde kalacak. Yine de baharın getirmiş olduğu ılık hava etkisini kaybetmeyecek. İşte, 15 Mart Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:07
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        Türkiye'de havaya, suya ve topğrağa olmak üzere üç cemre düştü ve bahar ayları tamamen başladı ancak Türkiye henüz baharı hissedemedi. Birkaç haftadır devam eden yağışlar bu hafta da etkisini gösterecek. İşte, 15 Mart Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (15 MART CUMA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul yarın yağmurlu olacak. Ancak raporda belirtilene göre, yağmur önceki günler kadar etkili olmayacak. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek.

        Ankara'da ise yağış sağanak olarak devam edecek. Başkent en fazla 11 dereceyi görecek.

        İzmir de sağanak yağışla güne başlayacak. Cuma günü, hava İzmir'e göre soğuk olacak diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 11 derece civarında seyredecek.

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        YARIN (15 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de yağışlar kaldığı yerden devam ediyor. Cuma günü Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis'te kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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        METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Meteoroloji Cuma günü için Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'da toz taşınımı uyarısı yaptı. Özellikle toza alerjisi olan veya astım hastalarının dikkatli olması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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