Yarın hava nasıl olacak? İşte meteorolojiye göre hava durumu
"Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırılırken, beklenen yanıt meteorolojiden geldi. Yayınlanan 5 günlük tahminlere göre 15 Şubat günü hava durumu belli oldu. İşte meteorolojiye göre, 15 Şubat Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
Yarın hava nasıl olacak? Türkiye birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde günler yaşıyor. Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre; yarın (15 Şubat Perşembe) günü havanın nasıl olacağı da belli oldu. İşte, 15 Şubat Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
YARIN (15 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişirken; mega kent Cumartesiye kadar yağışlı olacak.
Ankara da yarını yağmurlu geçirecek şehirlerden. Sıcaklıklar 6 derece civarında seyredecek.
İzmir, diğer iki şehrin aksine yağışsız bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.
YARIN (15 ŞUBAT PERŞEMBE) HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın yağışlı bir güne uyanacak. Birkaç il dışında yurt genelinde yağmur bekleniyor. Ancak sıcaklıklar düşmeyecek; orlama civarında seyredecek.