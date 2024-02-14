Yarın hava nasıl olacak? Türkiye birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde günler yaşıyor. Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre; yarın (15 Şubat Perşembe) günü havanın nasıl olacağı da belli oldu. İşte, 15 Şubat Perşembe yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...