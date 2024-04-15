Türkiye'de devam eden bahar havası 81 ilde vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tüm yurtta artan sıcaklıklar Nisan ayında da etkisini gösteriyor. İşte, meteorolojiye göre 16 Nisan Salı İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hava durumu...