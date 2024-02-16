17 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da yarın yağmur yağışı etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 5 derece arasında değişecek.

Yarın Ankara'yı çok bulutlu bir hava bekliyor. Başkent soğuk bir gün geçirecek ve termometreler en yüksek 10 dereceyi görürken; en düşük 1 dereceyi gösterecek.