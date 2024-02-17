Yarın hava nasıl olacak? İşte meteorolojiye göre 18 Şubat hava durumu
Pazar gününü plan yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "Yarın hava nasıl olacak?" diye soruyor. Meteoroloji, Türkiye genelinde yaptığı 5 günlük hava tahminleriyle tüm şehirler için hava durumu raporunu yayınladı. İşte, 18 Şubat Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji yayınladığı hava durumu raporu ile Pazar günü havanın nasıl olacağını yanıtladı. Yarın Türkiye'nin bir tarafı yağışlı bir tarafı ise güneşli olacak. İşte, 18 Şubat Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
YARIN (18 ŞUBAT PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın yağışsız bir güne uyanacak. Hava güneşsiz ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara ise yağışlı bir Pazar yaşayacak. Sıcaklıklar 9 derece civarında seyredecek.
İzmir de yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar, 17 dereceye kadar çıkacak.
YARIN (18 ŞUBAT PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın iki farklı havanın etkisine giriyor. Marmara ve Ege güneşli hava etkisine girerken; kalan bölgeler yağışlı bir güne uyanacak. Ancak ülke genelinde sıcaklıklar ortalama üzerinde seyredecek.