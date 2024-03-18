Yarın hava nasıl olacak? 19 Mart Salı hava durumu
Türkiye'de bir süredir havalar oldukça belirsiz ilerliyor; aynı haftada hem güneş hem de yağış yaşıyoruz. Meteorolojiye göre; bu hafta da havalar bu şekilde ilerleyecek. İşte, 19 Mart Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'deki hava durumu...
Haftaya başlarken, meteoroloji tarafından hava durumu raporu da yayınlandı. Bu hafta, baharı daha fazla hissedeceğimiz bir hafta olacak. Yağışlar yer yer devam etse de hava sıcaklıkları ve kendini gösteren güneş herkese rahat bir nefes aldıracak. İşte, 19 Mart Salı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'deki hava durumu...
YARIN (19 MART) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 4 ile 12 derece arasında değişecek.
İzmir de tıpkı İstanbul gibi parçalı bulutlu bir gün yaşayacak. Ancak her zaman ılık olan İzmir'de sıcaklıklar yine 20 dereceye kadar çıkacak.
Ankara'da ise yer yer güneş açacak ancak Başkent, diğerlerine göre daha soğuk olacak çünkü sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşerken, en fazla 14'e kadar çıkacak.
YARIN (19 MART) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de yarın kar, yağmur ve güneş var. Doğu tarafında kar yağışı devam ediyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara ise güneşli bir günün tadını çıkaracak bölgelerden. Geriye kalanlar ise Salı gününe yağışlı bir başlangıç yapacak.