Yarın hava nasıl olacak? 19 Ocak Cuma günü yağışlar geri geliyor
Yarın Türkiye sağanak yağış etkisini giriyor. Bir süredir devam eden soğukların aksine sıcaklıklar düşmeyecek. İşte, 19 Ocak Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
Yarın hava nasıl olacak? Türkiye, geçtiğimiz hafta yer yer karlı havanın etkisine girmiş ve dondurucu soğuklardan geçmişti. Ancak bu hafta yükselen sıcaklıklar sayesinde soğuklar etkisini kaybetti ve meteoroloji tahminlerine göre, bu durum hafta boyunca devam edecek. İşte, yarın (19 Ocak Cuma) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
YARIN (19 OCAK CUMA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
İstanbul'a yağış geri dönüyor. Yarın kentte sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar düşmeyecek. Hava gün boyu 13 ile 16 derece arasında değişecek.
Ankara da yarına yağmurlu girecek şehirlerden. Başkent'te sağanak ile beraber 6 ile 14 derece arasında sıcaklıklar değişecek.
İzmir'de de yarın sağanak yağış beklense de havanın ılık olacağını söyleyebiliriz çünkü yarın İzmir'de sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişecek.
YARIN TÜRKİYE GENELİNDE (19 OCAK CUMA) HAVA NASIL OLACAK?
Yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bir süredir kar etkisi altında olan Doğu bölgesi yarın parçalı bulutlu da olsa güneşli bir gün geçirecek. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.