Yarın hava nasıl olacak? 21 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu, yarın yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? 21 Ocak Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu, yarın yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu plan yapan vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Büyük şehirler başta olmak üzere tüm yurt hafta sonu yağışlı olacak. İşte, il il ve Türkiye genelinde yarın (21 Ocak) hava durumu...

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YARIN (21 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

Yarın İstanbul yine yağışlı bir gün geçirecek. Ancak olumlu bir gelişme olarak; Cumartesi günü yağan kuvvetli sağanak, Pazar günü etkisini kaybedecek. Sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında değişecek.

Ankara da yarın soğuk bir gün uyanacak. 3 ile 5 derece arasında değişen sıcaklıkların yanı sıra gün boyu yağmur yağacak.

İzmir, Pazar gününe kuvvetli sağanak yağış ile başlayacak. Bu kez İzmir'de de sıcaklıklar gözle görülür bir şekilde düşecek.