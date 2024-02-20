Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 21 Şubat Çarşamba yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 21 Şubat Çarşamba il il hava durumu raporu

        Meteoroloji tarafından her hafta, hava durumu raporu yayınlanıyor. Bu rapora göre; yurt genelinde yağışlı havalar azalıyor, Türkiye bahar aylarına girmeye hazırlanıyor. İşte, 21 Şubat Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 08:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye yavaş yavaş kışın etkisinden çıkıyor. Şubat ayının son zamanlarını yaşadığımız günlerde meteorolojinin haftalık tahminleri de yayınlandı. İşte, 21 Şubat Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        2

        YARIN (21 ŞUBAT ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul yarın parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 10 dereceye kadar çıkacak.

        Ilık havasıyla bilinen İzmir'e bu kez güneş değil, sisli hava hakim olacak ancak yine de İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek.

        Ankara da güne sisli bir başlangıç yapacak olan şehirlerden. Yarın hava kapalı olsa da Başkent'te sıcaklıklar biraz yükselecek ve termometreler 9 dereceye kadar çıkacak.

        3

        YARIN (21 ŞUBAT ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın Türkiye genel anlamda yağışsız ve sakin bir güne uyanacak. Birkaç il dışında yurt genelinde güneş kendini gösterecek. Ancak Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!