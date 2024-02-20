Yarın hava nasıl olacak? 21 Şubat Çarşamba il il hava durumu raporu
Meteoroloji tarafından her hafta, hava durumu raporu yayınlanıyor. Bu rapora göre; yurt genelinde yağışlı havalar azalıyor, Türkiye bahar aylarına girmeye hazırlanıyor. İşte, 21 Şubat Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye yavaş yavaş kışın etkisinden çıkıyor. Şubat ayının son zamanlarını yaşadığımız günlerde meteorolojinin haftalık tahminleri de yayınlandı. İşte, 21 Şubat Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (21 ŞUBAT ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 10 dereceye kadar çıkacak.
Ilık havasıyla bilinen İzmir'e bu kez güneş değil, sisli hava hakim olacak ancak yine de İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek.
Ankara da güne sisli bir başlangıç yapacak olan şehirlerden. Yarın hava kapalı olsa da Başkent'te sıcaklıklar biraz yükselecek ve termometreler 9 dereceye kadar çıkacak.
YARIN (21 ŞUBAT ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye genel anlamda yağışsız ve sakin bir güne uyanacak. Birkaç il dışında yurt genelinde güneş kendini gösterecek. Ancak Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.