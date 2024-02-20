YARIN (21 ŞUBAT ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 10 dereceye kadar çıkacak.

Ilık havasıyla bilinen İzmir'e bu kez güneş değil, sisli hava hakim olacak ancak yine de İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek.

Ankara da güne sisli bir başlangıç yapacak olan şehirlerden. Yarın hava kapalı olsa da Başkent'te sıcaklıklar biraz yükselecek ve termometreler 9 dereceye kadar çıkacak.