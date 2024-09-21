Yarın hava nasıl olacak? 22 Eylül Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

Türkiye, Eylül ayına ve dolayısıyla sonbahara geçti. Pazar günü birçok ilde yağış hayatı olumsuz etkilerken; yağış almayan şehirlerin de birçoğunda hava kapalı olacak. İşte, 22 Eylül Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...