23 ŞUBAT CUMA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da yarın hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakent'te hava sıcaklığının, en yüksek 13 derece; en düşük ise 6 derece olması bekleniyor.

Ankara'da ise hava puslu olacak. Başkent'te güneş kendisini pek göstermeyecek ve hava sıcaklığı yarın 13 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise yarın diğer büyükşehirlerin aksine yağmurlu olacak. Kent genelinde gün içerisinde sıcaklığın 18 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.