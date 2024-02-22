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        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 23 Şubat 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

        Yarın hava nasıl olacak? 23 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Türkiye'de yarın hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji raporuna göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve mevsim normalleri üzerine çıkacak. Öte yandan ülkenin doğu kesiminde yağışlar yarın da devam edecek. İşte, "23 Şubat Cuma yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusunun yanıtına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:25
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        Soğuk havalar yavaş yavaş yurdumuzu terk etmeye başladı. Ülkenin büyük bir kısmı yarın yağışsuz, sakin bir gün geçirecek. Yurt genelinde yarın havanın nasıl olacağını sizler için derledik. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa'da yarın hava nasıl olacak? İşte, 23 Şubat 2024 Cuma yarın Türkiye geneli hava durumu...

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        23 ŞUBAT CUMA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da yarın hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakent'te hava sıcaklığının, en yüksek 13 derece; en düşük ise 6 derece olması bekleniyor.

        Ankara'da ise hava puslu olacak. Başkent'te güneş kendisini pek göstermeyecek ve hava sıcaklığı yarın 13 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir ise yarın diğer büyükşehirlerin aksine yağmurlu olacak. Kent genelinde gün içerisinde sıcaklığın 18 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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        TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'nin 23 Şubat Cuma gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre; yarın ülkenin doğusunda yağış hakim olurken; diğer bölgeler daha sakin bir gün geçirecek. Yurdun en soğuk ili ise kar yağışı beklenen ve sıcaklığın -3'e kadar düşeceği Ardahan olacak. Öte yandan Adana bulutlu 21 derece ile en sıcak ilimiz olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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